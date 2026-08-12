Termine Unternehmen LUX Grand City Properties Q2-Zahlen DEU Eon Q2-Zahlen DEU Schott Pharma AG & Co KGaA Q3-Zahlen DEU Bilfinger Q2-Zahlen AUT Wienerberger Q2-Zahlen NLD ABN Amro Q2-Zahlen DEU Tui Q3-Zahlen DEU Brenntag Q2-Zahlen DEU Hannover Rück Q2-Zahlen DNK Vestas Q2-Zahlen TWN Foxconn Q2-Zahlen DEU Freenet Q2-Zahlen BGR Shelly Group Q2-Zahlen USA Cisco Systems Q4-Zahlen Termine Konjunktur DEU Verbraucherpreise 7/26 ITA Verbraucherpreise 7/26 FRA IEA Öl-Monatsbericht 8/26 USA Verbraucherpreise 7/26 USA Realeinkommen 7/26 USA EIA-Ölbericht DEU Bundeskabinett - u.a. mit Reform der Nachrichtendienste, Frühstartrente und Bafög-Reform EUR EU-Verpackungsverordnung tritt in Kraft

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.