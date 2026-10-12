Termine Unternehmen
      DEU Nordex Q3-Auftragseingang
      DEU Volkswagen Absatz Q3/26
      FRA LVMH Q3-Umsatz
      DEU Porsche AG Pre-Close-Call Q3

Termine Konjunktur
      SPA Handelsbilanz 8/26
      DEU KfW stellt Studie vor zum Förderbedarf zur Erreichung der 
          Klimaneutralität
      DEU Bundesverfassungsgericht verhandelt Bayern-Klage gegen Erbschaftsteuer
      DEU Pk mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil  im Anschluss an die 
          Sitzung des Stabilitätsrates
      USA Anleihenmarkt wegen Feiertag geschlossen
      DEU/TRK 4. Deutsch-Türkische Wirtschaftskonferenz in Ankara 

- Hinweis
      JPN Feiertag - Börse geschlossen

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)