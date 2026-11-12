Termine Unternehmen
      DEU Allianz Q3-Zahlen 
      DEU Siemens Jahreszahlen 
      DEU Ströer Q3-Zahlen
      AUT Wienerberger Q3-Zahlen
      BEL KBC Group Q3-Zahlen
      DEU Merck Q3-Zahlen 
      DEU Fraport Verkehrszahlen 10/26
      AUT Strabag Q3 Trading Statement
      DEU GRENKE AG Q3-Zahlen
      DEU Wacker Q3-Zahlen
      DEU LEG Immobilien Q3-Zahlen 
      DEU United Internet Q3-Zahlen 
      DEU Salzgitter Q3-Zahlen 
      ESP Telefónica Q3-Zahlen
      DEU Talanx Q3-Zahlen 
      DEU Ionos Q3-Zahlen
      DEU Munich Re Q3-Zahlen 
      DEU MBB SE Q3-Zahlen 
      GBR 3i Halbjahreszahlen
      GBR United Utilities Halbjahreszahlen
      GBR Rolls-Royce Holdings PLC Q3 TRading Update
      GBR Burberry Group PLC Halbjahreszahlen
      TWN Foxconn Q3-Zahlen
      DEU Verband der chemischen Industrie , Q3-Konjunkturbericht
      DEU Brenntag Capital Markets Day
      USA The Kraft Heinz Company Investor Day
      DEU CTS Eventim Q3-Zahlen
      ITA Enel Q3-Zahlen
      USA Applied Materials Inc. Q4-Zahlen
      USA Cisco Q1-Zahlen
      USA Moderna Inc Analyst Day

Termine Konjunktur
      GBR Im- und Exporte Q3/26 
      GBR Privatkonsum Q3/26 
      GBR BIP Q3/26 
      GBR Handelsbilanz 9/26
      GBR Industrieproduktion 9/26
      GBR BIP 9/26
      GBR Staatsausgaben Q3/26 
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA Wiederverkäufe Häuser 10/26
      USA EIA Ölbericht 
      ROU Zentralbank Zinsentscheid
      DEU Volkswagen startet Serienproduktion des ID. Tiguan im Werk Emden, 
          u.a. mit Niedersachsens Ministerpräsidenten Olaf Lies 
      LUX Mündliche Verhandlung zu Klage von Meta und Tiktok gegen 
          Aufsichtsgebühr
      DEU alltours stellt Geschäftsergebnisse und Sommerprogramm 2027 vor
      DEU Pk Bundesbank zur Veröffentlichung des «Finanzstabilitätsberichts 
          2026», Frankfurt/M.
      DEU Creditreform stellt Schuldneratlas 2026 vor
      TUR Abschluss des Gipfels der Staats- und Regierungschefs auf der UN-
          Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei
      LUX Schlussanträge am EuGH zu Milliardenstrafe gegen Google wegen 
          Wettbewerbsverstoss

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(AWP)