Termine Unternehmen
      DEU Grenke Q2-Zahlen
      DEU Fraport Verkehrszahlen 7/26
      DEU Thyssenkrupp Q3-Zahlen 
      DEU Init Q2-Zahlen
      DEU Wacker Neuson Q2-Zahlen 
      DEU Evotec Q2-Zahlen 
      DEU MLP Q2-Zahlen 
      DEU Energiekontor Halbjahreszahlen
      NLD Adyen Halbjahreszahlen
      DEU HHLA Q2-Zahlen
      DEU Hapag-Lloyd Halbjahreszahlen
      DNK A.P. Moller-Maersk Q2-Zahlen
      DEU Deutsche Euroshop Q2-Zahlen
      DEU Birkenstock Q3-Zahlen
      USA Applied Materials Q2-Zahlen

Termine Konjunktur
      GBR BIP Q2/26 
      GBR Privatkonsum Q2/26 
      GBR Staatsausgaben Q2/26 
      GBR Im- und Exporte Q2/26 
      GBR Industrieproduktion 6/26
      GBR BIP 6/26
      GBR Handelsbilanz 6/26
      SWE Verbraucherpreise 7/26 
      NOR Zentralbank Zinsentscheid
      EUR Industrieproduktion 6/26
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA Erzeugerpreise 7/26
      DEU Pk Deutscher Raiffeisenverband zur Getreideernte 2026
      DEU Online-Pk Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz  und 
          TU München: Vorstandsvergütung im Dax

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(AWP)