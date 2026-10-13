Termine Unternehmen
      DEU Fraport Verkehrszahlen, 9/26
      NLD Ahold ausserordentliche Hauptversammlung
      USA UnitedHealth Q3-Zahlen
      USA jnj Q3-Zahlen
      USA JPMorgan Q3-Zahlen
      USA Wells Fargo Q3-Zahlen
      USA Goldman Sachs Q3-Zahlen
      GBR Rio Tinto Q3-Produktionsbericht
      DEU BMW Pre-Close-Call Q3/26

Termine Konjunktur
      DEU Verbraucherpreise 9/26 
      USA ADP-Arbeitsmarktbericht
      USA Wiederverkäufe Häuser 9/26
      USA IWF Wirtschaftsausblick und globaler Finanzstabilitätsbericht
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(AWP)