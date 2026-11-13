Termine Unternehmen ITA Generali Q3-Zahlen DEU Bechtle Holding Q3-Zahlen GBR Aviva PLC Q3-Umsatz Termine Konjunktur DEU Grosshandelspreise 10/26 DEU Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 9/26 DEU Insolvenzen 8/26 FRA Verbraucherpreise 10/26 ITA Handelsbilanz 9/26 FRA IEA Monatsbericht Ölmarkt 11/26 EUR BIP Q3/26 EUR Handelsbilanz 9/26 EUR Beschäftigung Q3/26 USA Erzeugerpreise 10/26 RUS BIP Q3/26 IRL Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten TUR UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

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