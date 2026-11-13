Termine Unternehmen
      ITA Generali Q3-Zahlen
      DEU Bechtle Holding Q3-Zahlen 
      GBR Aviva PLC Q3-Umsatz

Termine Konjunktur
      DEU Grosshandelspreise 10/26
      DEU Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 9/26
      DEU Insolvenzen 8/26
      FRA Verbraucherpreise 10/26 
      ITA Handelsbilanz 9/26
      FRA IEA Monatsbericht Ölmarkt 11/26
      EUR BIP Q3/26 
      EUR Handelsbilanz 9/26
      EUR Beschäftigung Q3/26 
      USA Erzeugerpreise 10/26
      RUS BIP Q3/26 
      IRL Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten
      TUR UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

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(AWP)