Termine Unternehmen
      NLD ASML Q3-Zahlen
      USA Blackrock Q3-Zahlen
      USA BofA Q3-Zahlen
      USA State Street Q3-Zahlen
      USA MS Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 8/26
      DEU Grosshandelspreise 9/26
      USA Verbraucherpreise 9/26
      USA Realeinkommen 9/26
      USA Fed Beige-Book
      CHN Handelsbilanz 9/26
      DEU Jahrestagung 2026 des Bundesverbandes Öffentlicher Binnenhäfen  
          u.a. mit Verkehrsministerin Nicole Razavi 
      DEU Bundestag mit Regierungserklärung von Kanzler Friedrich Merz
      DEU Schätzerkreis für die gesetzliche Krankenversicherung will 
          Finanzprognose für 2027 veröffentlichen

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(AWP)