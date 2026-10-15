Termine Unternehmen SWE Nordea Q3-Zahlen AUS VAT Group Q3-Umsatz SWE EQT Q3-Umsatz SWE Ericsson Q3-Zahlen FRA Pernod Ricard Q1-Umsatz TWN TSMC Q3-Zahlen FRA Totalenergies Q3-Produktionsbericht DEU Munich Re Online-Pk zum Rückversicherer-Treffen, Baden-Baden DEU Trumpf SE Jahres-Pk USA Bank of New York Mellon Q3-Zahlen USA Abbott Laboratories Q3-Zahlen USA Alcoa Q3-Zahlen USA United Airlines Q3-Zahlen Termine Konjunktur JPN Industrieproduktion 8/26 GBR BIP 8/26 GBR Handelsbilanz 8/26 GBR Industrieproduktion 8/26 FRA Verbraucherpreise 9/26 EUR Industrieproduktion 8/26 USA Einzelhandelsumsatz 9/26 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA Erzeugerpreise 9/26 USA Philadelphia Fed Business Outlook 10/26 USA Lagerbestände 8/26 USA EIA Ölbericht DEU Oberlandesgericht verhandelt über Berufung von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim DEU TransVer Day des Gesamtverbandes der Versicherer DEU Fortsetzung Streit vor Arbeitsgericht um Zahlung von Mindestlohn in einer Werkstatt für Behinderte GBR German British Business Summit 2026 - Gipfeltreffen in London BEL EU-Gipfel bis 16.10.26

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.