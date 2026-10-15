Termine Unternehmen
      SWE Nordea Q3-Zahlen
      AUS VAT Group Q3-Umsatz
      SWE EQT Q3-Umsatz
      SWE Ericsson Q3-Zahlen
      FRA Pernod Ricard Q1-Umsatz
      TWN TSMC Q3-Zahlen
      FRA Totalenergies Q3-Produktionsbericht
      DEU Munich Re Online-Pk zum Rückversicherer-Treffen, Baden-Baden
      DEU Trumpf SE Jahres-Pk
      USA Bank of New York Mellon Q3-Zahlen
      USA Abbott Laboratories Q3-Zahlen
      USA Alcoa Q3-Zahlen
      USA United Airlines Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      JPN Industrieproduktion 8/26 
      GBR BIP 8/26
      GBR Handelsbilanz 8/26
      GBR Industrieproduktion 8/26
      FRA Verbraucherpreise 9/26 
      EUR Industrieproduktion 8/26
      USA Einzelhandelsumsatz 9/26
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe
      USA Erzeugerpreise 9/26
      USA Philadelphia Fed Business Outlook 10/26
      USA Lagerbestände 8/26
      USA EIA Ölbericht 
      DEU Oberlandesgericht verhandelt über Berufung von Ritter Sport gegen 
          Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim
      DEU TransVer Day des Gesamtverbandes der Versicherer 
      DEU Fortsetzung Streit vor Arbeitsgericht um Zahlung von Mindestlohn in 
          einer Werkstatt für Behinderte
      GBR German British Business Summit 2026 - Gipfeltreffen in London
      BEL EU-Gipfel bis 16.10.26

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(AWP)