Termine Unternehmen GBR Klarna Q2-Zahlen CHN Xiaomi Q2-Zahlen USA Home Depot Q2-Zahlen Termine Konjunktur GBR Arbeitslosenzahlen 6/26 DEU Baugenehmigungen 6/26 und 1. Halbjahr 2026 DEU Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik tiefer gegliederte DEU ZEW-Konjunkturerwartungen 8/26 USA ADP Beschäftigung USA Im- und Exportpreise 7/26 USA Baubeginne- und genehmigungen 7/26 USA Industrieproduktion 7/26 USA Kapazitätsauslastung 7/26 USA Schwebende Hausverkäufe 7/26 -

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