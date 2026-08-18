Termine Unternehmen
      GBR Klarna Q2-Zahlen
      CHN Xiaomi Q2-Zahlen
      USA Home Depot Q2-Zahlen

Termine Konjunktur
      GBR Arbeitslosenzahlen 6/26
      DEU Baugenehmigungen 6/26 und 1. Halbjahr 2026
      DEU Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik tiefer gegliederte
      DEU ZEW-Konjunkturerwartungen 8/26
      USA ADP Beschäftigung
      USA Im- und Exportpreise 7/26
      USA Baubeginne- und genehmigungen 7/26
      USA Industrieproduktion 7/26
      USA Kapazitätsauslastung 7/26
      USA Schwebende Hausverkäufe 7/26
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(AWP)