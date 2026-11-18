Termine Unternehmen ITA Generali Investor Day ITA Saipem Spa Q3-Zahlen USA Target Corp Q3-Zahlen USA Anthropic Ende der Zeichnungsphase - Bekanntgabe Ausgabepreis Termine Konjunktur GBR Verbraucherpreise 10/26 GBR Erzeugerpreise 10/26 AUT Verbraucherpreise 10/26 EUR Verbraucherpreise 10/26 USA Baubeginne- und genehmigungen 10/26 USA Schwebende Hausverkäufe 10/26 USA EIA Ölbericht USA FOMC Sitzungsprotokoll 28.10.26 DEU Pk Europäische Zentralbank , Frankfurt/M. CHN Gipfelbeginn der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft , Shenzhen TUR UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

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