Termine Unternehmen
      DNK Carlsberg Halbjahreszahlen
      USA Analog Devices Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      GBR Verbraucherpreise 7/26
      DEU Verarbeitendes Gewerbe  6/26
      GBR Erzeugerpreise 7/26
      EUR EZB Leistungsbilanz 6/26
      EUR Arbeitskosten Q2/26 
      EUR Verbraucherpreise 7/26 
      USA EIA Ölbericht 
      USA FOMC Sitzungsprotokoll 29.7.26
      DEU Dritte Tarifverhandlung für die über 270.000 Beschäftigten im Einzel- 
          und Versandhandel Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

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(AWP)