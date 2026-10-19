Termine Unternehmen
      AUT Bawag Group Q3-Zahlen 

Termine Konjunktur
      DEU Auftragseingang Verarbeitendes Gewerbe 8/26
      USA NAHB Wohnungsmarkt-Index 10/16
      DEU Pressefrühstück Bundesverband Beteiligungskapital e.V.  und 
          Zentrale Immobilien Ausschuss  zum Investitionsstandort Deutschland
      DEU Online-Pk Bitkom «Digitale Souveränität - wie werden wir 
          unabhängiger?»
      DEU Invest in Germany Summit - mit Bundeskanzler Friedrich Merz
      CND Kanadische Provinz Alberta stimmt über Referendum zu Abspaltung ab

- Hinweis
      HKG Feiertag - Börse geschlossen

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(AWP)