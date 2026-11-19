Termine Unternehmen GBR Sage Group PLC Jahreszahlen USA Wal-Mart Q3-Zahlen DEU Rational Capital Markets Day 2026 USA P&G Investor Day USA Anthropic voaussichtlich Börsengang Nasdaq Termine Konjunktur GBR Erzeugerpreise 10/26 GBR Verbraucherpreise 10/26 EUR EZB Leistungsbilanz 9/26 EUR Bauproduktion 9/26 EUR Arbeitskosten Q3/26 DEU Bundesbank Monatsbericht USA Philadelphia Fed Business Outlook 11/26 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA Frühindikator 10/26 USA EIA Ölbericht DEU Hybride Pk EZB-Bankenaufsicht zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken , Frankfurt/M. BEL Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel CHN Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft endet, Shenzhen IRL Informelles Treffen der EU-Minister zuständig für Verbraucherfragen

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.