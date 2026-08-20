Termine Unternehmen
      NLD Aegon Halbjahreszahlen
      LUX Tonies Halbjahreszahlen 
      GBR Hays Jahreszahlen
      CHN Alibaba Q2-Zahlen
      USA Walmart Q2-Zahlen
      DEU CTS Eventim Q2-Zahlen
      USA Deere & Co Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU Erzeugerpreise 7/26
      GBR Im- und Exporte 7/26
      DEU Aussenhandel  Juni und 1. Halbjahr 2026
      DEU Umsatz im Gastgewerbe Juni und 1. Halbjahr 2026
      SWE Zentralbank Zinsentscheid
      EUR Bauproduktion 6/26
      DEU Bundesbank Monatsbericht 8/26
      USA Philadelphia Fed Business Outlook 8/26
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA Frühindikator 7/26
      DEU Online-Pk Bitkom e.V. zu Gaming in Deutschland

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(AWP)