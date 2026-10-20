Termine Unternehmen
      SWE Tele2 AB Q3-Zahlen
      GBR Anglo American Produktionsbericht Q3
      USA 3M Q3-Zahlen
      USA General Motors Q3-Zahlen
      USA Northrop Grumman Q3-Zahlen
      USA KeyCorp Q3-Zahlen
      USA Hasbro Q3-Zahlen
      USA GE Aerospace Q3-Zahlen
      USA Halliburton Q3-Zahlen
      USA RTX Q3-Zahlen
      USA Ally Financial Q3-Zahlen
      FRA Carrefour Q3-Umsatz
      FRA Vivendi Q3-Umsatz
      FRA Michelin Q3-Umsatz
      FRA EssilorLuxottica Q3-Umsatz
      DEU Deutsche Börse Q3-Zahlen
      USA SpaceX Q3-Zahlen
      USA Netflix Q3-Zahlen
      USA United Airlines Q3-Zahlen
      USA Capital One Financial Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU Erzeugerpreise 9/26
      GBR Arbeitslosenzahlen 8/26
      ESP Handelsbilanz 8/26
      EUR EZB Leistungsbilaz 8/26
      DEU ZEW Konjunkturerwartungen 10/26
      EUR Bauproduktion 8/26
      HUN Zentralbank Zinsentscheid
      USA ADP Bericht 
      USA Philadelphia Fed Index 10/26
      USA Baubeginne- und genehmigungen 9/26 
      USA Schwebende Hausverkäufe 9/26
      DEU Investorengipfel u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz  und 
          Bundesfinanzminister Lars Klingbeil , Berlin

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(AWP)