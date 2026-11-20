Termine Unternehmen - Termine Konjunktur GBR Einzelhandelsumsatz 10/26 DEU Erzeugerpreise 10/26 FRA Geschäftsklima 11/26 FRA Produzentenvertrauen 11/26 EUR Verbrauchervertrauen 11/26 USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/26 DEU «Frankfurt European Banking Congress» u.a. mit einer Rede von EZB- Präsidentin Christine Lagarde, Frankfurt/M. BEL Zweiter EU-UK-Gipfel Brüssel TUR Geplanter Abschlusstag der UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

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