Termine Unternehmen DEU Borussia Dortmund vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/2026 Termine Konjunktur GBR Einzelhandelsumsatz 7/26 FRA Geschäftsklima 8/26 FRA Produzentenvertrauen 8/26 FRA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung) DEU S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung) EUR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung) GBR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung) USA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung) EUR Verbrauchervertrauen 8/26 -

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