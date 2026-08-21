Termine Unternehmen
      DEU Borussia Dortmund vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/2026

Termine Konjunktur
      GBR Einzelhandelsumsatz 7/26
      FRA Geschäftsklima 8/26
      FRA Produzentenvertrauen 8/26
      FRA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      DEU S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      EUR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      GBR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      USA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      EUR Verbrauchervertrauen 8/26 
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(AWP)