Termine Unternehmen
      NLD Randstad Q3-Zahlen
      NLD Akzo Nobel Q3-Zahlen
      NOR DNB ASA Q3-Zahlen
      DEU Intershop Q3-Zahlen
      SWE Svenska Handelsbanken Q3-Zahlen
      SWE SKF Q3-Zahlen
      SWE Husqvarna Q3-Zahlen
      FIN Elisa Q3-Zahlen
      LUX Eurofins Scientific Q3-Umsatz
      FRA Atos Q3-Umsatz
      NOR Storebrand Q3-Zahlen
      ESP Iberdrola Q3-Zahlen
      USA Danaher Q3-Zahlen
      USA AT&T Q3-Zahlen
      USA GE Vernova Q3-Zahlen
      USA Philip Morris International Q3-Zahlen
      USA CME Group Q3-Zahlen
      USA Abbott Laboratories Q3-Zahlen
      DEU Deutsche Börse Analystenkonferenz zu den Q3-Zahlen
      DEU MLP Roundtable mit Finanzvorstand Loose zu Strategieausrichtung
      DEU Flatexdegiro Q3-Zahlen
      FRA Kleppiere Q3-Umsatz
      USA Lam Research Q1-Zahlen
      USA IBM Q3-Zahlen
      USA Meta Q3-Zahlen
      USA Southwest Airlines Q3-Zahlen
      USA Texas Instruments Q3-Zahlen
      USA United Airlines Q3-Zahlen
      DEU SAP Q3-Zahlen 
      USA Tesla Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      GBR Verbraucherpreise 9/26
      GBR Preisindex Einzelhandel 9/26
      EUR Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2026 
      USA EIA-Ölbericht 
      DEU Online-Pk des Finanzierungsvermittlers Interhyp zur neuen Ausgabe der 
          «Wohntraumstudie» des Unternehmens
      DEU NVIDIA GTC Berlin - Keynote von CEO Jensen Huang
      DEU Berlin Global Dialogue u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz , 
          Berlin
      AUT Wirtschaftsinstitut wiiw stellt seine Herbst-Konjunkturprognose für 
          Osteuropa vor. Schwerpunkte der Prognose sind auch die Entwicklungen 
          in Russland und der Ukraine.

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(AWP)