Termine Unternehmen
      SWE Skandinaviska Enskilda Banken Q3-Zahlen
      FRA Rexel Q3-Umsatz
      FRA Nexans Q3-Umsatz
      FRA Thales Q3-Umsatz
      NOR Nordic Semiconduct Q3-Zahlen
      SWE Telia Company AB Q3-Zahlen
      NLD BE Semiconductor Industries Q3-Zahlen
      DEU Sartorius Q3-Zahlen 
      BEL Argenx Q3-Zahlen
      FIN Nokia Q3-Zahlen
      DEU Vossloh Q3-Zahlen
      FRA Hermes Q3-Umsatz
      NOR Yara Q3-Zahlen
      FRA Unibail-Rodamco-Westfield Q3-Zahlen
      GBR Pearson Group Q3-Umsatz
      GBR LSE Q3-Umsatz
      GBR Barclays Q3-Zahlen
      GBR Rentokil Initial Q3-Umsatz
      GBR Sainsbury Halbjahreszahlen
      IRL Kerry Group Q3-Umsatz
      GBR InterContinental Hotels Q3-Umsatz
      GBR Relx Q3-Umsatz
      USA Comcast Q3-Zahlen
      USA Dow Q3-Zahlen
      USA Spotify Q3-Zahlen
      USA Honeywell International Q3-Zahlen
      USA Valero Energy Q3-Zahlen
      USA Procter & Gamble Q1-Zahlen
      USA Nasdaq Q3-Zahlen
      USA American Airlines Q3-Zahlen
      USA Lockheed Martin Q3-Zahlen
      USA Norfolk Southern Q3-Zahlen
      FRA Vinci Q3-Umsatz
      FRA Kering Q3-Umsatz
      FRA Accor Q3-Umsatz
      FRA Valeo Q3-Umsatz
      FRA L' Oréal Q3-Umsatz
      USA Verisign Inc. Q3-Zahlen
      ITA Prada Q3-Zahlen
      USA PG&E Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      JPN Maschinenwerkzeugaufträge 9/26 
      FRA Produzentenvertrauen 10/26
      FRA Geschäftsklima 19/26
      POL Einzelhandelsumsatz 9/26
      TUR Zentralbank Zinsentscheid
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA Frühindikator 9/26
      EUR Verbrauchervertrauen 10/26 
      DEU Jahrestagung des Forum for Macroeconomics and Macroeconomic Policies 
          , Berlin
      DEU Pk Förderbank KfW zum aktuellen Mittelstandspanel, Frankfurt/M.
      DEU Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, 
          Berlin
      DEU Online-Pk Bankenverband VÖB: Kapitalmarktprognose
      DEU Online-Pk des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau  
          Baden-Württemberg, Stuttgart

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

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(AWP)