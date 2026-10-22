Termine Unternehmen SWE Skandinaviska Enskilda Banken Q3-Zahlen FRA Rexel Q3-Umsatz FRA Nexans Q3-Umsatz FRA Thales Q3-Umsatz NOR Nordic Semiconduct Q3-Zahlen SWE Telia Company AB Q3-Zahlen NLD BE Semiconductor Industries Q3-Zahlen DEU Sartorius Q3-Zahlen BEL Argenx Q3-Zahlen FIN Nokia Q3-Zahlen DEU Vossloh Q3-Zahlen FRA Hermes Q3-Umsatz NOR Yara Q3-Zahlen FRA Unibail-Rodamco-Westfield Q3-Zahlen GBR Pearson Group Q3-Umsatz GBR LSE Q3-Umsatz GBR Barclays Q3-Zahlen GBR Rentokil Initial Q3-Umsatz GBR Sainsbury Halbjahreszahlen IRL Kerry Group Q3-Umsatz GBR InterContinental Hotels Q3-Umsatz GBR Relx Q3-Umsatz USA Comcast Q3-Zahlen USA Dow Q3-Zahlen USA Spotify Q3-Zahlen USA Honeywell International Q3-Zahlen USA Valero Energy Q3-Zahlen USA Procter & Gamble Q1-Zahlen USA Nasdaq Q3-Zahlen USA American Airlines Q3-Zahlen USA Lockheed Martin Q3-Zahlen USA Norfolk Southern Q3-Zahlen FRA Vinci Q3-Umsatz FRA Kering Q3-Umsatz FRA Accor Q3-Umsatz FRA Valeo Q3-Umsatz FRA L' Oréal Q3-Umsatz USA Verisign Inc. Q3-Zahlen ITA Prada Q3-Zahlen USA PG&E Q3-Zahlen Termine Konjunktur JPN Maschinenwerkzeugaufträge 9/26 FRA Produzentenvertrauen 10/26 FRA Geschäftsklima 19/26 POL Einzelhandelsumsatz 9/26 TUR Zentralbank Zinsentscheid USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA Frühindikator 9/26 EUR Verbrauchervertrauen 10/26 DEU Jahrestagung des Forum for Macroeconomics and Macroeconomic Policies , Berlin DEU Pk Förderbank KfW zum aktuellen Mittelstandspanel, Frankfurt/M. DEU Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, Berlin DEU Online-Pk Bankenverband VÖB: Kapitalmarktprognose DEU Online-Pk des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau Baden-Württemberg, Stuttgart

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