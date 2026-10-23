Termine Unternehmen
      DEU Atoss Software Q3-Zahlen
      FRA Sodexo Jahreszahlen
      NOR Norsk Hydro Q3-Zahlen
      SWE Volvo Cars Q3-Zahlen
      SWE Electrolux Q3-Zahlen
      SWE Volvo Q3-Zahlen
      SWE Saab Q3-Zahlen
      ITA Eni Q3-Zahlen
      SWE Securitas AB Q3-Zahlen
      SWE Svenska Cellulosa Q3-Zahlen
      FRA Safran Q3-Umsatz
      FIN Konecranes Oyj Q3-Zahlen
      SWE Autoliv Q3-Zahlen
      USA American Express Q3-Zahlen
      LUX Eurofins Scientific Europe Investor Day

Termine Konjunktur
      GBR Einzelhandelsumsatz 9/26
      DEU Bauhauptgewerbe Auftragseingang und Umsatz 8/26
      FRA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      DEU S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      EUR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      GBR S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      RUS Zentralbank Zinsentscheid
      USA S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. 
          Veröffentlichung)
      USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/26 
      DEU EU-Kommission prüft Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy 
          durch JD.com genauer - Ende der Frist, Düsseldorf
      DEU BGH verhandelt zur möglichen Pflicht des Immobilienverkäufers zur 
          Aufklärung über eine Mangelbeseitigung in Eigenleistung, Karlsruhe
      IRL Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten

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(AWP)