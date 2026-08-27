Termine Unternehmen
      DEU Asta Energy Solutions Halbjahreszahlen
      DEU Fielmann Q2-Zahlen 
      FRA Pernod Ricard Jahreszahlen
      DEU Delivery Hero Q2 Trading Update 
      USA Autodesk Q2-Zahlen
      USA Best Buy Q2-Zahlen
      DEU VW-Betriebsversammlungen zu Plänen für weitere Sparmassnahmen, 
          Chemnitz, Dresden

Termine Konjunktur
      JPN Maschinenwerkzeugaufträge 7/26 
      DEU Nominallohn-/Reallohnindex 2. Quartal 2026
      DEU NIM-Konsumklima 9/26
      FRA Erzeugerpreise 7/26
      EUR EZB Geldmenge M3 7/26
      EUR EZB Sitzungsprotokoll 22./23. Juli 2027
      USA Lagerbestände Grosshandel 7/26 
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      DEU Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin
      USA Jackson Hole Economic Policy Symposium 
      DEU Bundeskanzler Merz lädt zu einem kleinen EU-Gipfel zur 
          Haushaltsplanung

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(AWP)