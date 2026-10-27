Termine Unternehmen
      DEU Porsche AG Q3-Zahlen 
      FRA Orange Q3-Zahlen
      SWE Alfa Laval Q3-Zahlen
      DEU Beiersdorf Q3-Zahlen 
      GBR HSBC Holdings Q3-Zahlen
      GBR Reckitt Benckiser Q3 Trading Update
      USA UPS Q3-Zahlen
      USA Sherwin-Williams Q3-Zahlen
      USA Coca-Cola Q3-Zahlen
      USA American Tower Q3-Zahlen
      USA Invesco Q3-Zahlen
      USA PayPal Q3-Zahlen
      USA Boeing Q3-Zahlen
      FRA Saint-Gobain Q3-Umsatz
      NLD ASM International Q3-Zahlen
      USA Visa Q4-Zahlen
      NLD NXP Semiconductors Q3-Zahlen
      USA Paccar Q3-Zahlen
      USA Corning Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      FRA Verbrauchervertrauen 10/26
      USA ADP Arbeitslosenzahlen 
      USA Auftragseingang langlebige Güter 9/26 
      USA FHFA Hauspreisindex 8/26
      USA Verbrauchervertrauen 10/26
      USA Richmond Fed Herstellerindex 10/26
      USA Neubauverkäufe 9/26
      LUX Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg

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(AWP)