Termine Unternehmen
      CHN BYD Q2-Zahlen
      DEU VW-Betriebsversammlungen zu Plänen für weitere Sparmassnahmen, 
          Baunatal, Salzgitter

Termine Konjunktur
      FIN BIP Q2/26
      SWE BIP Q2/26
      DEU Aussenhandelspreise 7/26
      FRA Verbraucherpreise 8/26 
      FRA Konsumausgaben 7/26
      FRA BIP Q2/26 
      DEU Arbeitslosenzahlen 8/26
      EUR Verbrauchervertrauen 8/26 
      EUR Wirtschaftsvertrauen 8/26
      EUR Industrievertrauen 8/26
      ITA Economic Sentiment 8/26
      USA MNI Chicago PMI8/26
      USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/26 
      USA Jackson Hole Economic Policy Symposium 
      DEU Baltic Security Conference mit Bundesinnenminister Alexander 
          Dobrindt, EU-Vertretern und Innenministern der Ostsee-Anrainer und Islands, Flensburg

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(AWP)