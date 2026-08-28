Termine Unternehmen CHN BYD Q2-Zahlen DEU VW-Betriebsversammlungen zu Plänen für weitere Sparmassnahmen, Baunatal, Salzgitter Termine Konjunktur FIN BIP Q2/26 SWE BIP Q2/26 DEU Aussenhandelspreise 7/26 FRA Verbraucherpreise 8/26 FRA Konsumausgaben 7/26 FRA BIP Q2/26 DEU Arbeitslosenzahlen 8/26 EUR Verbrauchervertrauen 8/26 EUR Wirtschaftsvertrauen 8/26 EUR Industrievertrauen 8/26 ITA Economic Sentiment 8/26 USA MNI Chicago PMI8/26 USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/26 USA Jackson Hole Economic Policy Symposium DEU Baltic Security Conference mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, EU-Vertretern und Innenministern der Ostsee-Anrainer und Islands, Flensburg

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