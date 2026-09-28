Termine Unternehmen
      FRA Totalenergies Investor Day

Termine Konjunktur
      USA Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/26
      EUR Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister . EU-
          Agrarkommissar Christophe Hansen will mit den Ministerinnen und Ministern 
          unter anderem über die Dürre sprechen.
      EUR Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten
      FRA  Prozess gegen Ex-Autoboss Ghosn und ehemalige französische 
          Ministerin Dati um Korruption soll enden

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(AWP)