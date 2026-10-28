Termine Unternehmen
      FRA BNP Paribas Q3-Zahlen
      ESP Banco Santander Q3-Zahlen
      DEU BASF Q3-Zahlen 
      DEU DWS Q3-Zahlen 
      NOR Telenor Q3-Zahlen
      NOR Equinor Q3-Zahlen
      DEU Deutsche Bank Q3-Zahlen 
      NLD Heineken Q3-Zahlen
      DEU Mercedes-Benz Q3-Zahlen 
      FIN Kone Oyj Q3-Zahlen
      FRA Remy Cointreau Q2-Umsatz
      FRA Dassault Systemes Q3-Zahlen
      FRA Danone Q3-Umsatz
      NLD KPN Q3-Zahlen
      NLD Adyen Q3-Umsatz
      DEU Delivery Hero Q3 Trading Update
      DEU Symrise Q3-Zahlen
      DEU Traton Q3-Zahlen
      KOR LG Electronics Q3-Zahlen 
      FIN Fortum Q3-Zahlen
      GBR Unilever Q3-Umsatz
      GBR Aston Martin Q3-Zahlen
      GBR GSK Q3-Zahlen
      NLD Stellantis Q3-Zahlen
      FRA Danone Q3-Umsatz
      FIN UPM Kymmene Q3-Zahlen
      ESP Endesa Q3-Zahlen
      DEU Thyssenkrupp's Werkstoffsparte TK Accelis, Erstnotierung im Prime 
          Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
      USA International Paper Q3-Zahlen
      USA Boston Scientific Q3-Zahlen
      USA Biogen Inc. Q3-Zahlen
      USA GE Vernova Q3-Zahlen
      USA GE Healthcare Technologies Q3-Zahlen
      FRA Airbus Group Q3-Zahlen
      USA Ebay Q3-Zahlen
      USA FedEx Q3-Zahlen
      USA Ford Motor Co Q3-Zahlen
      USA Fortinet Q3-Zahlen
      USA Microsoft Q1-Zahlen
      USA Align Technology Q3-Zahlen
      USA Alphabet Q3-Zahlen
      USA T-Mobile US Q3-Zahlen
      USA Apple Veranstaltung zur Vorstellung neuer Produkte

Termine Konjunktur
      DEU Konsumforschungsinstitute NIM und GfK geben Ergebnisse der jüngsten 
          Studie zum Konsumklima in Deutschland bekannt.
      ITA Erzeugerpreise 9/26
      USA Lagerbestände Grosshandel 9/26 
      USA EIA-Ölbericht 
      RUS Einzelhandelsumsatz 9/26
      RUS Arbeitslosenquote 9/26
      RUS Industrieproduktion 9/26
      USA Fed-Zinsentscheid 
      DEU 8. Frankfurter Regulierungskonferenz 2026
      DEU Volkswagen präsentiert Abschluss des Pilotprojekts AutoLog zur 
          automatisierten Fahrzeuglogistik, Emden
      DEU Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin
      RUS Kremlchef Putin ist Gastgeber des 3. Russland-Afrika-Gipfels, Moskau

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(AWP)