Termine Unternehmen
      CHN BYD ausserordentliche Hauptversammlung
      DEU BMW Capital Markets Day
      GBR British American Tobacco , Capital Markets Day
      USA Carnival Q3-Zahlen
      USA Jefferies Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      ITA Industrieumsatz 7/26
      GBR Konsumentenkredite 8/26
      GBR Geldmenge M4 8/26
      EUR Industrievertrauen 9/26
      USA FHFA Hauspreisindex 7/26
      USA Conference Board Verbrauchervertrauen 9/26
      USA JOLTS-Bericht zum Arbeitsmarkt
      FRA Ex-Autoboss Ghosn in Korruptionsaffäre in Frankreich vor Gericht (bis 
          28.09.)
      DEU BaFin Konferenz zur Proportionalität in der Bankenaufsicht und -
          regulierung

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)