Termine Unternehmen
      FRA Societe Generale Q3-Zahlen
      NLD Redcare Pharmacy Q3-Zahlen
      DEU Kion Q3-Zahlen
      AUT OMV Q3-Zahlen
      AUT Andritz Q3-Zahlen
      BEL Anheuser-Busch InBev Q3-Zahlen
      FRA Renault Q3-Umsatz
      NLD ING Groep Q3-Zahlen
      ESP BBVA Q3-Zahlen
      DEU Wacker Chemie Q3-Zahlen
      DEU Alzchem Q3-Zahlen
      FRA Air Liquide Q3-Umsatz
      DEU Adidas Q3-Zahlen
      DEU Volkswagen Group Q3-Zahlen
      DNK Danske Bank Q3-Zahlen
      DEU Aixtron Q3-Zahlen 
      DEU Drägerwerk Q3-Zahlen 
      DEU Baader Bank Q3-Zahlen
      FRA Schneider Electric Q3-Zahlen
      DEU Volkswagen Q3-Zahlen
      DEU MTU Aero Engines Q3-Zahlen
      DNK Carlsberg Q3-Umsatz
      DEU LPKF Q3-Zahlen
      GBR Haleon Q3-Zahlen
      GBR Lloyds Banking Group Q3-Zahlen
      GBR Shell Q3-Zahlen
      FRA Totalenergies Q3-Zahlen
      GBR Linde Q3-Zahlen 
      USA Intercontinental Exchange Q3-Zahlen
      USA Caterpillar Q3-Zahlen
      USA Merck & Co Q3-Zahlen
      USA Eli Lilly Q3-Zahlen
      USA Hershey Q3-Zahlen
      USA Bristol Myers Squibb Q3-Zahlen
      USA Altria Group Q3-Zahlen
      USA Harley-Davidson Q3-Zahlen
      USA Mastercard Q3-Zahlen
      FRA Axa 9Monatsumsatz
      NLD Universal Music Group Q3-Zahlen
      USA Starbucks Q4-Zahlen
      USA Weyerhaeuser Co Q3-Zahlen
      USA Edison International Q3-Zahlen
      USA Intel Q3-Zahlen
      USA Sandisk Q1-Zahlen
      USA Stryker Q3-Zahlen
      USA Amazon Q3-Zahlen
      ESP Repsol Q3-Zahlen
      GBR Willis Towers Watson Q3-Zahlen
      USA Baxter International Q3-Zahlen
      USA ResMed Q1-Zahlen
      CHN BYD Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      SWE Verbrauchervertrauen 10/26
      SWE Einzelhandelsumsatz 9/26
      HUN Handelsbilanz 9/26
      SPA Einzelhandelsumsatz 9/26
      ITA Arbeitslosenquote 9/26
      BEL BIP Q3/26 
      EUR Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/26
      EUR Verbrauchervertrauen 10/26 
      BEL Verbraucherpreise 10/26
      ITA Index Verbrauchervertrauen 10/26
      ITA Produzentenvertrauen 10/26
      USA Private Einkommen und Ausgaben 9/26
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA BIP Q3/26 
      USA Privater Konsum Q3/26 
      USA PCE-Kernrate Preisindex Q3/26 
      EUR EZB Zinsentscheid
      IRL/DEU Pk von Ryanair und Bodensee-Airport zum Ausbau des Flugangebots
      CAN Gipfeltreffen EU - Kanada
      CHN Ende des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking
      LUX Treffen der Energieminister der EU, Luxemburg

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(AWP)