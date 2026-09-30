Termine Unternehmen
      USA Hewlett Packard Enterprise , Investor Day
      USA Micron Q4-Zahlen
      DEU BMW Kapitalmarkttag 
      GBR British American Tobacco, Kapitalmarkttag 
      USA Factset Research Systems Q4-Zahlen

Termine Konjunktur
      FRA Erzeugerpreise 9/26
      FRA Konsumausgaben 8/26
      FRA Verbraucherpreise 9/26
      DEU Arbeitslosenzahlen 9/26
      ITA Verbrauchervertrauen 9/26
      ITA Verbraucherpreise 9/26
      USA MBA Hypothekenanträge
      DEU Verbraucherpreise 9/26
      USA ADP-Arbeitsmarktbericht
      USA BIP Q2/26 
      USA Handelsbilanz 8/26
      USA Konsumausgaben 8/26
      USA Lagerbestände Einzel- und Grosshandel 8/26
      USA Private Einkommen 8/26
      USA MNI Chicago PMI
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(AWP)