Termine Unternehmen USA Hewlett Packard Enterprise , Investor Day USA Micron Q4-Zahlen DEU BMW Kapitalmarkttag GBR British American Tobacco, Kapitalmarkttag USA Factset Research Systems Q4-Zahlen Termine Konjunktur FRA Erzeugerpreise 9/26 FRA Konsumausgaben 8/26 FRA Verbraucherpreise 9/26 DEU Arbeitslosenzahlen 9/26 ITA Verbrauchervertrauen 9/26 ITA Verbraucherpreise 9/26 USA MBA Hypothekenanträge DEU Verbraucherpreise 9/26 USA ADP-Arbeitsmarktbericht USA BIP Q2/26 USA Handelsbilanz 8/26 USA Konsumausgaben 8/26 USA Lagerbestände Einzel- und Grosshandel 8/26 USA Private Einkommen 8/26 USA MNI Chicago PMI -

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