Termine Unternehmen FRA Scor Q3-Zahlen FRA Credit Agricole Q3-Zahlen FRA Capgemini Q3-Umsatz DEU Fuchs Q3-Zahlen AUT Erste Group Bank Q3-Zahlen FIN Stora Enso Q3-Zahlen FRA Sanofi Q3-Zahlen DEU Puma Q3-Zahlen GBR BP Q3-Zahlen GBR AstraZeneca Q3-Zahlen GBR Natwest Q3-Zahlen ESP CaixaBank Q3-Zahlen DEU Audi Q3-Zahlen USA Chevron Q3-Zahlen USA AbbVie Q3-Zahlen ITA Intesa Sanpaolo Q3-Zahlen USA General Dynamics Q3-Zahlen USA Colgate-Palmolive Q3-Zahlen USA ExxonMobil Q3-Zahlen DEU Hella Q3-Zahlen Termine Konjunktur FRA Konsumausgaben 9/26 FRA BIP Q3/26 DEU Aussenhandelspreise 9/26 FRA Erzeugerpreise 9/26 FRA Verbraucherpreise 10/26 SPA Verbraucherpreise 10/26 SPA BIP Q3/26 DEU Arbeitslosenzahlen 10/26 ITA BIP Q3/26 DEU BIP Q3/26 EUR Arbeitslosenquote 9/26 ITA Verbraucherpreise 10/26 EUR BIP Q3/26 USA Beschäftigungskostenindex Q3/26 DEU Verbraucherpreise 10/26 USA MNI Chicago PMI 10/26 JPN BoJ Zinsentscheid USA Das G20-Aussenministertreffen findet unter dem Vorsitz von US- Aussenminister Marco Rubio statt, Atlanta CND Gipfeltreffen EU - Kanada IRL Informelles Treffen der Gesundheitsminister der EU-Staaten
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