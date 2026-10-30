Termine Unternehmen
      FRA Scor Q3-Zahlen
      FRA Credit Agricole Q3-Zahlen
      FRA Capgemini Q3-Umsatz
      DEU Fuchs Q3-Zahlen 
      AUT Erste Group Bank Q3-Zahlen
      FIN Stora Enso Q3-Zahlen
      FRA Sanofi Q3-Zahlen
      DEU Puma Q3-Zahlen 
      GBR BP Q3-Zahlen
      GBR AstraZeneca Q3-Zahlen
      GBR Natwest Q3-Zahlen
      ESP CaixaBank Q3-Zahlen
      DEU Audi Q3-Zahlen
      USA Chevron Q3-Zahlen
      USA AbbVie Q3-Zahlen
      ITA Intesa Sanpaolo Q3-Zahlen
      USA General Dynamics Q3-Zahlen
      USA Colgate-Palmolive Q3-Zahlen
      USA ExxonMobil Q3-Zahlen
      DEU Hella Q3-Zahlen 

Termine Konjunktur
      FRA Konsumausgaben 9/26
      FRA BIP Q3/26 
      DEU Aussenhandelspreise 9/26
      FRA Erzeugerpreise 9/26
      FRA Verbraucherpreise 10/26 
      SPA Verbraucherpreise 10/26 
      SPA BIP Q3/26 
      DEU Arbeitslosenzahlen 10/26
      ITA BIP Q3/26 
      DEU BIP Q3/26 
      EUR Arbeitslosenquote 9/26
      ITA Verbraucherpreise 10/26 
      EUR BIP Q3/26 
      USA Beschäftigungskostenindex Q3/26
      DEU Verbraucherpreise 10/26 
      USA MNI Chicago PMI 10/26
      JPN BoJ Zinsentscheid
      USA Das G20-Aussenministertreffen findet unter dem Vorsitz von US-
          Aussenminister Marco Rubio statt, Atlanta
      CND Gipfeltreffen EU - Kanada
      IRL Informelles Treffen der Gesundheitsminister der EU-Staaten

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

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(AWP)