01.09. Dormakaba: Ergebnis 2025/26 Partners Group: Ergebnis H1 Swiss Life: Ergebnis H1 BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz BFS: Detailhandelsumsätze Juli BFS: Dienstleistungsumsätze Juni Einkaufsmanager-Index August Bakom/Comcom: Vergabe Mobilfunkfrequenzen Fuw-Konferenz: Vision Bank - Vision Finanzplatz Schweiz #26 Belimo: Investoren-Fabrikbesichtigung 02.09. Fundamenta: Ergebnis H1 Vaudoise: Ergebnis H1 03.09. Romande Energie: Ergebnis H1 BFS: Nominallohnentwicklung 2026 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise August Seco: BIP Q2 Villars: Ergebnis H1 04.09. BFS: Logiernächte Juli 05.09. keine Termine 06.09. keine Termine 07.09. Burkhalter: Ergebnis H1 SNB: Devisenreserven August Seco: Arbeitsmarktdaten August Swiss Re: Branchentagung Rendez-Vous Monte Carlo 08.09. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung Alpine Select: Ergebnis H1 Complementa: Risiko-Check-up 2026 Logitech: GV Oerlikon: Capital Markets Day Roche: Virtual Briefing on Ophthalmology Sandoz: Capital Markets Day

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