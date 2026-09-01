01.09. Dormakaba: Ergebnis 2025/26 
       Partners Group: Ergebnis H1 
       Swiss Life: Ergebnis H1 
       BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz
       BFS: Detailhandelsumsätze Juli 
       BFS: Dienstleistungsumsätze Juni 
       Einkaufsmanager-Index  August
       Bakom/Comcom: Vergabe Mobilfunkfrequenzen 
       Fuw-Konferenz: Vision Bank - Vision Finanzplatz Schweiz #26
       Belimo: Investoren-Fabrikbesichtigung 

02.09. Fundamenta: Ergebnis H1 
       Vaudoise: Ergebnis H1

03.09. Romande Energie: Ergebnis H1
       BFS: Nominallohnentwicklung 2026 
       BFS: Landesindex der Konsumentenpreise August
       Seco: BIP Q2
       Villars: Ergebnis H1

04.09. BFS: Logiernächte Juli

05.09. keine Termine

06.09. keine Termine

07.09. Burkhalter: Ergebnis H1 
       SNB: Devisenreserven August
       Seco: Arbeitsmarktdaten August
       Swiss Re: Branchentagung Rendez-Vous Monte Carlo 

08.09. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung
       Alpine Select: Ergebnis H1
       Complementa: Risiko-Check-up 2026 
       Logitech: GV 
       Oerlikon: Capital Markets Day
       Roche: Virtual Briefing on Ophthalmology 
       Sandoz: Capital Markets Day

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(AWP)