01.10. BFS: Dienstleistungsumsätze Juli BFS: Detailhandelsumsätze August BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September Einkaufsmanager-Index September Infomaniak Network SA: Erster Handelstag an SIX Sika: Investor Day 2026 02.10. keine Termine 03.10. keine Termine 04.10. keine Termine 05.10. BFS: Logiernächte August 06.10. Seco: Arbeitsmarktdaten September 07.10. SNB: Devisenreserven September 08.10. SNB: Zahlungsmittelumfrage bei Unternehmen

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