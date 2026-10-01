01.10. BFS: Dienstleistungsumsätze Juli
       BFS: Detailhandelsumsätze August 
       BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September
       Einkaufsmanager-Index  September
       Infomaniak Network SA: Erster Handelstag an SIX
       Sika: Investor Day 2026 

02.10. keine Termine

03.10. keine Termine

04.10. keine Termine

05.10. BFS: Logiernächte August

06.10. Seco: Arbeitsmarktdaten September

07.10. SNB: Devisenreserven September

08.10. SNB: Zahlungsmittelumfrage bei Unternehmen

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(AWP)