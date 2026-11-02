02.11. KOF Beschäftigungsindikator Q4 Einkaufsmanager-Index Oktober 03.11. Burckhardt: Ergebnis H1 Bajaj Mobility: Ergebnis Q3 Clariant: Ergebnis Q3 Geberit: Ergebnis Q3 Swiss: Ergebnis Q3 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Oktober MK Swiss Blockchain Federation UBS zu Konjunktur und Lohnrunde 2027 04.11. Barry Callebaut: Ergebnis 2025/26 DSM-Firmenich: Ergebnis Q3 KOF Konjunkturumfragen R&S: Capital Markets Day 05.11. Tecan: Qualitative Update Q3 Aevis: Umsatz Q3 CFT: Umsatz Q3 PEH: Ergebnis H1 Swiss Re: Ergebnis Q3 Valiant: Ergebnis Q3 Züblin: Ergebnis H1 Swisscom: Ergebnis Q3 BFS: Logiernächte September Seco: Arbeitsmarktdaten Oktober 06.11. Seco: Konsumentenstimmungsindex Oktober SNB: Devisenreserven Oktober 07.11. keine Termine 08.11. keine Termine 09.11. CPH: Investorentag Economiesuisse: Studie zu Investitionen am Standort Schweiz (MK 09.00 Uhr) SIX: Bond Event 2026

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.