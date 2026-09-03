03.09. Romande Energie: Ergebnis H1
       BFS: Nominallohnentwicklung 2026 
       BFS: Landesindex der Konsumentenpreise August
       Seco: BIP Q2
       Villars: Ergebnis H1

04.09. BFS: Logiernächte Juli

05.09. keine Termine

06.09. keine Termine

07.09. Burkhalter: Ergebnis H1 
       SNB: Devisenreserven August
       Seco: Arbeitsmarktdaten August
       Swiss Re: Branchentagung Rendez-Vous Monte Carlo 

08.09. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung
       Alpine Select: Ergebnis H1
       Complementa: Risiko-Check-up 2026 
       Logitech: GV 
       Oerlikon: Capital Markets Day
       Roche: Virtual Briefing on Ophthalmology 
       Sandoz: Capital Markets Day 

09.09. Bioversys: Ergebnis H1 
       Medacta: Ergebnis H1 
       SHL: Ergebnis H1
       Mobiliar: Ergebnis H1
       EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis
       BVZ: Ergebnis H1
       Swiss Medtech: Präsentation Branchen-Studie 2026 
       Richemont: GV 
       Schweizer Reise-Verband, SRV: Herbst-/Wintergeschäft 2026/27 (MK 10.00 
      Uhr)
       Wisekey: aoGV 

10.09. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2026

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(AWP)