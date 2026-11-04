04.11. Barry Callebaut: Ergebnis 2025/26 
       DSM-Firmenich: Trading Update Q3 
       KOF Konjunkturumfragen
       Idorsia: Webcast zu Bluthochdruckmittel Aprocitentan 
       R&S: Capital Markets Day

05.11. Tecan: Qualitative Update Q3
       Aevis: Umsatz Q3
       CFT: Umsatz Q3
       PEH: Ergebnis H1
       Swiss Re: Ergebnis Q3 
       Valiant: Ergebnis Q3
       Züblin: Ergebnis H1 
       Swisscom: Ergebnis Q3 
       BFS: Logiernächte September
       Seco: Arbeitsmarktdaten Oktober

06.11. SNB: Devisenreserven Oktober
       Seco: Konsumentenstimmungsindex Oktober

07.11. keine Termine

08.11. keine Termine

09.11. CPH: Investorentag 
       Economiesuisse: Studie zu Investitionen am Standort Schweiz (MK 09.00 
      Uhr)
       SIX: Bond Event 2026 

10.11. PSP Swiss Property: Ergebnis 9 Mte 
       BKW: 9 Mte Business Update 
       Lem: Ergebnis Q2 
       Sunrise: Ergebnis Q3 
       EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung
       On Holding AG: Ergebnis Q3 
       Alcon: Ergebnis Q3 
       BAK/AFBS: Lancierung Foreign Banks Barometer 
       IAZI: Studie Immobilienmarkt 2026 
       Swiss Institutional Symposium 2026

11.11. SoftwareOne: Q3 Trading update 
       Swiss Life: Trading Update Q3 
       Ypsomed: Ergebnis H1 
       EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis
       Alcon: Conf. Call Q3
       Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2026
       Philoro: Edelmetall-Studie

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(AWP)