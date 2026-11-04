04.11. Barry Callebaut: Ergebnis 2025/26 DSM-Firmenich: Trading Update Q3 KOF Konjunkturumfragen Idorsia: Webcast zu Bluthochdruckmittel Aprocitentan R&S: Capital Markets Day 05.11. Tecan: Qualitative Update Q3 Aevis: Umsatz Q3 CFT: Umsatz Q3 PEH: Ergebnis H1 Swiss Re: Ergebnis Q3 Valiant: Ergebnis Q3 Züblin: Ergebnis H1 Swisscom: Ergebnis Q3 BFS: Logiernächte September Seco: Arbeitsmarktdaten Oktober 06.11. SNB: Devisenreserven Oktober Seco: Konsumentenstimmungsindex Oktober 07.11. keine Termine 08.11. keine Termine 09.11. CPH: Investorentag Economiesuisse: Studie zu Investitionen am Standort Schweiz (MK 09.00 Uhr) SIX: Bond Event 2026 10.11. PSP Swiss Property: Ergebnis 9 Mte BKW: 9 Mte Business Update Lem: Ergebnis Q2 Sunrise: Ergebnis Q3 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung On Holding AG: Ergebnis Q3 Alcon: Ergebnis Q3 BAK/AFBS: Lancierung Foreign Banks Barometer IAZI: Studie Immobilienmarkt 2026 Swiss Institutional Symposium 2026 11.11. SoftwareOne: Q3 Trading update Swiss Life: Trading Update Q3 Ypsomed: Ergebnis H1 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Alcon: Conf. Call Q3 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2026 Philoro: Edelmetall-Studie

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