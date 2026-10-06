06.10. Seco: Arbeitsmarktdaten September 07.10. SNB: Devisenreserven September 08.10. SNB: Zahlungsmittelumfrage bei Unternehmen 09.10. Seco: Konsumentenstimmungsindex September 10.10. keine Termine 11.10. keine Termine 12.10. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2026 13.10. Givaudan: Umsatz 9 Monate Sulzer: Auftragseingang Q3 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung Swiss Re: Baden-Baden-Konferenz

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