07.09. Burkhalter: Ergebnis H1 SNB: Devisenreserven August Seco: Arbeitsmarktdaten August Swiss Re: Branchentagung Rendez-Vous Monte Carlo 08.09. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung Alpine Select: Ergebnis H1 Complementa: Risiko-Check-up 2026 Logitech: GV Oerlikon: Capital Markets Day Roche: Virtual Briefing on Ophthalmology Sandoz: Capital Markets Day 09.09. Bioversys: Ergebnis H1 Medacta: Ergebnis H1 SHL: Ergebnis H1 Mobiliar: Ergebnis H1 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis BVZ: Ergebnis H1 Swiss Medtech: Präsentation Branchen-Studie 2026 Richemont: GV Schweizer Reise-Verband, SRV: Herbst-/Wintergeschäft 2026/27 (MK 10.00 Uhr) Wisekey: aoGV 10.09. MK UBS zu Konjunkturausblick Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2026 11.09. Seco: Konsumentenstimmungsindex August Economiesuisse: Tag der Wirtschaft 12.09. keine Termine 13.09. keine Termine 14.09. Repower: Ergebnis H1 BFS: Produzenten- und Importpreisindex August

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