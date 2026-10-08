08.10. SNB: Zahlungsmittelumfrage bei Unternehmen 

09.10. Seco: Konsumentenstimmungsindex September

10.10. keine Termine

11.10. keine Termine

12.10. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2026

13.10. Givaudan: Umsatz 9 Monate
       Sulzer: Auftragseingang Q3
       EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung
       Swiss Re: Baden-Baden-Konferenz 

14.10. Bossard: Umsatz Q3
       Lonza: Qualitative Update Q3
       EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 
       Lonza: Capital Markets Day 

15.10. VAT: Umsatz/Aufträge Q3 
       Cicor: Business Update Q3
       DocMorris: Trading Update Q3
       Kuros: Update Q3
       BFS: Produzenten- und Importpreisindex September
       BFS: Logiernächte September

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)