09.09. Bioversys: Ergebnis H1 
       Medacta: Ergebnis H1 
       SHL: Ergebnis H1
       Mobiliar: Ergebnis H1
       EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis
       BVZ: Ergebnis H1
       Swiss Medtech: Präsentation Branchen-Studie 2026 
       Richemont: GV 
       Schweizer Reise-Verband, SRV: Herbst-/Wintergeschäft 2026/27 (MK 10.00 
      Uhr)
       Wisekey: aoGV 

10.09. MK UBS zu Konjunkturausblick
       Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2026

11.09. Seco: Konsumentenstimmungsindex August
       Economiesuisse: Tag der Wirtschaft

12.09. keine Termine

13.09. keine Termine

14.09. Repower: Ergebnis H1
       BFS: Produzenten- und Importpreisindex August

15.09. BFS: Logiernächte August 

16.09. R&S: Ergebnis H1 
       Anlegerkonferenz Investora 
       Vetropack: Capital Market Day

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(AWP)