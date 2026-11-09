09.11. CPH: Investorentag Economiesuisse: Studie zu Investitionen am Standort Schweiz (MK 09.00 Uhr) SIX: Bond Event 2026 10.11. PSP Swiss Property: Ergebnis 9 Mte BKW: 9 Mte Business Update Lem: Ergebnis Q2 Sunrise: Ergebnis Q3 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung On Holding AG: Ergebnis Q3 Alcon: Ergebnis Q3 BAK/AFBS: Lancierung Foreign Banks Barometer IAZI: Studie Immobilienmarkt 2026 Swiss Institutional Symposium 2026 11.11. SoftwareOne: Q3 Trading update Swiss Life: Trading Update Q3 Ypsomed: Ergebnis H1 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Alcon: Conf. Call Q3 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2026 Philoro: Edelmetall-Studie 12.11. Adecco: Ergebnis Q3 Zurich: Q3-Update Montana Aerospace: Ergebnis Q3 Sonova: Ergebnis H1 BFS: Arbeitskräfteerhebung im Q3 SFI Annual Meeting: AI Impact on Finance Bloomberg: 'The Zurich Forum' DocMorris: Capital Markets Day Meyer Burger: Gläubigerversammlung 13.11. AMS Osram: Ergebnis Q3 Richemont: Ergebnis H1 2026/27 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Oktober 14.11. keine Termine 15.11. keine Termine 16.11. Seco: BIP Q3 BFS: Logiernächte Oktober Lugano Global Forum

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