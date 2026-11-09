09.11. CPH: Investorentag 
       Economiesuisse: Studie zu Investitionen am Standort Schweiz (MK 09.00 
      Uhr)
       SIX: Bond Event 2026 

10.11. PSP Swiss Property: Ergebnis 9 Mte 
       BKW: 9 Mte Business Update 
       Lem: Ergebnis Q2 
       Sunrise: Ergebnis Q3 
       EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung
       On Holding AG: Ergebnis Q3 
       Alcon: Ergebnis Q3 
       BAK/AFBS: Lancierung Foreign Banks Barometer 
       IAZI: Studie Immobilienmarkt 2026 
       Swiss Institutional Symposium 2026

11.11. SoftwareOne: Q3 Trading update 
       Swiss Life: Trading Update Q3 
       Ypsomed: Ergebnis H1 
       EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis
       Alcon: Conf. Call Q3
       Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2026
       Philoro: Edelmetall-Studie 

12.11. Adecco: Ergebnis Q3 
       Zurich: Q3-Update 
       Montana Aerospace: Ergebnis Q3
       Sonova: Ergebnis H1 
       BFS: Arbeitskräfteerhebung im Q3
       SFI Annual Meeting: AI Impact on Finance 
       Bloomberg: 'The Zurich Forum' 
       DocMorris: Capital Markets Day 
       Meyer Burger: Gläubigerversammlung 

13.11. AMS Osram: Ergebnis Q3 
       Richemont: Ergebnis H1 2026/27 
       BFS: Produzenten- und Importpreisindex Oktober

14.11. keine Termine

15.11. keine Termine

16.11. Seco: BIP Q3 
       BFS: Logiernächte Oktober 
       Lugano Global Forum

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(AWP)