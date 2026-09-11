11.09. Seco: Konsumentenstimmungsindex August
       Economiesuisse: Tag der Wirtschaft

12.09. keine Termine

13.09. keine Termine

14.09. Repower: Ergebnis H1
       BFS: Produzenten- und Importpreisindex August

15.09. BFS: Logiernächte August 
       OECD-Wirtschaftsbericht zur Schweiz 

16.09. R&S: Ergebnis H1 
       Anlegerkonferenz Investora 
       Vetropack: Capital Market Day 

17.09. Aevis: Ergebnis H1
       Helvetia Baloise: Ergebnis H1 
       MCH: Ergebnis H1
       BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte August
       Seco: Konjunkturprognosen Herbst
       MK Raiffeisen Vorsorgebarometer 2026
       Anlegerkonferenz Investora 
       SFS: Investor Day 
       SHL: ao GV 
       SwissBanking: Bankiertag 2026 
       UBS: Ständerat berät über Bankengesetz 

18.09. Huber+Suhner: Kapitalmarkttag

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(AWP)