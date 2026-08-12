12.08. BEKB: Ergebnis H1
       IVF Hartmann: Ergebnis H1
       SGKB: Ergebnis H1 
       BLKB: Ergebnis H1
       Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2026

13.08. Schlatter: Ergebnis H1
       BKB: Ergebnis H1
       GLKB: Ergebnis H1
       TKB: Ergebnis H1 
       Komax: Ergebnis H1 
       Kuros: Ergebnis H1 
       Montana Aerospace: Ergebnis Q2 
       Polypeptide: Ergebnis H1 
       Swissquote: Ergebnis H1 
       BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juli

14.08. Nebag: Ergebnis H1
       Mobilezone: Ergebnis H1 
       VZ Holding: Ergebnis H1 
       Seco: BIP Q2 

15.08. keine Termine

16.08. keine Termine

17.08. Hiag: Ergebnis H1 
       BFS: Logiernächte Juli 
       travailsuisse: MK zu Lohnforderungen 2027 

18.08. Skan: Ergebnis H1 
       PSP Swiss Property: Ergebnis H1 
       Huber+Suhner: Ergebnis H1 
       Medartis: Ergebnis H1 
       Phoenix Mecano: Ergebnis H1 
       Basilea: Ergebnis H1
       BFS: Arbeitskräfterhebung im Q2

19.08. Elma: Ergebnis H1
       Sensirion: Ergebnis H1 
       BKW: Ergebnis H1 
       DocMorris: Ergebnis H1 
       Emmi: Ergebnis H1
       Geberit: Ergebnis Q2 
       Implenia: Ergebnis H1 
       LLB: Ergebnis H1 
       Straumann: Ergebnis Q2 
       Sunrise: Ergebnis Q2 
       BFS: Industrieproduktion im Q2
       Tag der Nahrungsmittel-Industrie
       Stadler Rail: Präsentation neue Züge

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(AWP)