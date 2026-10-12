12.10. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2026 13.10. Givaudan: Umsatz 9 Monate Sulzer: Auftragseingang Q3 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung Swiss Re: Baden-Baden-Konferenz 14.10. Bossard: Umsatz Q3 Lonza: Qualitative Update Q3 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Lonza: Capital Markets Day 15.10. VAT: Umsatz/Aufträge Q3 Cicor: Business Update Q3 DocMorris: Trading Update Q3 Kuros: Update Q3 BFS: Produzenten- und Importpreisindex September BFS: Logiernächte September 16.10. keine Termine 17.10. keine Termine 18.10. keine Termine 19.10. DSM-Firmenich: ao GV

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