13.08. Schlatter: Ergebnis H1 BKB: Ergebnis H1 GLKB: Ergebnis H1 TKB: Ergebnis H1 Komax: Ergebnis H1 Kuros: Ergebnis H1 Montana Aerospace: Ergebnis Q2 Polypeptide: Ergebnis H1 Swissquote: Ergebnis H1 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juli 14.08. Nebag: Ergebnis H1 Mobilezone: Ergebnis H1 VZ Holding: Ergebnis H1 Seco: BIP Q2 15.08. keine Termine 16.08. keine Termine 17.08. Hiag: Ergebnis H1 BFS: Logiernächte Juli travailsuisse: MK zu Lohnforderungen 2027 18.08. Skan: Ergebnis H1 PSP Swiss Property: Ergebnis H1 Huber+Suhner: Ergebnis H1 Medartis: Ergebnis H1 Phoenix Mecano: Ergebnis H1 Basilea: Ergebnis H1 BFS: Arbeitskräfterhebung im Q2 19.08. Elma: Ergebnis H1 Sensirion: Ergebnis H1 BKW: Ergebnis H1 DocMorris: Ergebnis H1 Emmi: Ergebnis H1 Geberit: Ergebnis Q2 Implenia: Ergebnis H1 LLB: Ergebnis H1 Straumann: Ergebnis Q2 Sunrise: Ergebnis Q2 BFS: Industrieproduktion im Q2 Tag der Nahrungsmittel-Industrie Stadler Rail: Präsentation neue Züge 20.08. Asmallworld: Ergebnis H1 BCV: Ergebnis H1 Zug Estates: Ergebnis H1 Centiel: Ergebnis H1 Novavest: Ergebnis H1 SPS: Ergebnis H1 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juli Postfinance: Ergebnis H1 Hypi Lenzburg: Ergebnis H1

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