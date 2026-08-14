14.08. Nebag: Ergebnis H1
       Mobilezone: Ergebnis H1 
       VZ Holding: Ergebnis H1 
       Seco: BIP Q2 

15.08. keine Termine

16.08. keine Termine

17.08. Hiag: Ergebnis H1 
       BFS: Logiernächte Juli 
       travailsuisse: MK zu Lohnforderungen 2027 

18.08. Skan: Ergebnis H1 
       PSP Swiss Property: Ergebnis H1 
       Huber+Suhner: Ergebnis H1 
       Medartis: Ergebnis H1 
       Phoenix Mecano: Ergebnis H1 
       Basilea: Ergebnis H1
       BFS: Arbeitskräfterhebung im Q2

19.08. Elma: Ergebnis H1
       Sensirion: Ergebnis H1 
       BKW: Ergebnis H1 
       DocMorris: Ergebnis H1 
       Emmi: Ergebnis H1
       Geberit: Ergebnis Q2 
       Implenia: Ergebnis H1 
       LLB: Ergebnis H1 
       Straumann: Ergebnis Q2 
       Sunrise: Ergebnis Q2 
       BFS: Industrieproduktion im Q2
       Tag der Nahrungsmittel-Industrie
       Stadler Rail: Präsentation neue Züge 

20.08. Asmallworld: Ergebnis H1
       BCV: Ergebnis H1 
       Zug Estates: Ergebnis H1 
       Centiel: Ergebnis H1 
       Novavest: Ergebnis H1 
       SPS: Ergebnis H1 
       BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juli
       Postfinance: Ergebnis H1
       Hypi Lenzburg: Ergebnis H1

21.08. GKB: Ergebnis H1
       LUKB: Ergebnis Q2 
       Siegfried: Ergebnis H1 
       Vetropack: Ergebnis H1
       Clientis: Ergebnis H1

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(AWP)