14.09. Repower: Ergebnis H1 BFS: Produzenten- und Importpreisindex August 15.09. BFS: Logiernächte August OECD-Wirtschaftsbericht zur Schweiz 16.09. R&S: Ergebnis H1 Anlegerkonferenz Investora Vetropack: Capital Market Day 17.09. Aevis: Ergebnis H1 Helvetia Baloise: Ergebnis H1 MCH: Ergebnis H1 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte August Seco: Konjunkturprognosen Herbst MK Raiffeisen Vorsorgebarometer 2026 Anlegerkonferenz Investora SFS: Investor Day SHL: ao GV SwissBanking: Bankiertag 2026 UBS: Ständerat berät über Bankengesetz 18.09. Huber+Suhner: Kapitalmarkttag 19.09. keine Termine 20.09. keine Termine 21.09. Addex: Ergebnis H1 Curatis: Ergebnis H1 Leonteq: aoGV

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