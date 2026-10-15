15.10. VAT: Umsatz/Aufträge Q3 Cicor: Business Update Q3 DocMorris: Trading Update Q3 Kuros: Update Q3 BFS: Produzenten- und Importpreisindex September BFS: Logiernächte September 16.10. keine Termine 17.10. keine Termine 18.10. keine Termine 19.10. DSM-Firmenich: ao GV 20.10. Comet: Trading Update Q3 ABB: Ergebnis Q3 Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 9 Monate BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte September/Q3 Forum Seilbahnen Schweiz Dormakaba: GV 21.10. Forbo: Capital Market Day 22.10. Bystronic: Update Q3 Ems-Chemie: Umsatz 9 Mte Galenica: Update Q3 Schindler: Ergebnis Q3 Kühne+Nagel: Ergebnis Q3 Galderma: Trading Update Q3 Nestlé: Umsatz 9 Monate Roche: Umsatz 9 Mte SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung BFS: Logiernächte September

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