15.10. VAT: Umsatz/Aufträge Q3 
       Cicor: Business Update Q3
       DocMorris: Trading Update Q3
       Kuros: Update Q3
       BFS: Produzenten- und Importpreisindex September
       BFS: Logiernächte September 

16.10. keine Termine

17.10. keine Termine

18.10. keine Termine

19.10. DSM-Firmenich: ao GV 

20.10. Comet: Trading Update Q3
       ABB: Ergebnis Q3 
       Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 9 Monate
       BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte September/Q3
       Forum Seilbahnen Schweiz 
       Dormakaba: GV 

21.10. Forbo: Capital Market Day 

22.10. Bystronic: Update Q3
       Ems-Chemie: Umsatz 9 Mte
       Galenica: Update Q3
       Schindler: Ergebnis Q3 
       Kühne+Nagel: Ergebnis Q3 
       Galderma: Trading Update Q3 
       Nestlé: Umsatz 9 Monate 
       Roche: Umsatz 9 Mte 
       SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung
       BFS: Logiernächte September

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(AWP)