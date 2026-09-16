16.09. R&S: Ergebnis H1 
       Anlegerkonferenz Investora 
       Vetropack: Capital Market Day 

17.09. Aevis: Ergebnis H1
       Helvetia Baloise: Ergebnis H1 
       MCH: Ergebnis H1
       BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte August
       Seco: Konjunkturprognosen Herbst
       Raiffeisen Vorsorgebarometer 2026 
       Anlegerkonferenz Investora 
       SFS: Investor Day 
       SHL: ao GV 
       SwissBanking: Bankiertag 2026 
       UBS: Ständerat berät über Bankengesetz 

18.09. Huber+Suhner: Kapitalmarkttag 

19.09. keine Termine

20.09. keine Termine

21.09. Addex: Ergebnis H1
       Curatis: Ergebnis H1
       Leonteq: aoGV 

22.09. Newron: Ergebnis H1
       SNB: Zahlungsbilanz 
       BFS: Logiernächte August 
       LLB: Eckpfeiler neue Strategie ab 2027
       UBS Global Real Estate Bubble Index 2026 
       Finance Forum Zürich 2026 
       On Holding AG: Investor Day 

23.09. Peach Property: Ergebnis H1 
       LLB: MK zu neuer Strategie ab 2027

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(AWP)