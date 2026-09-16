16.09. R&S: Ergebnis H1 Anlegerkonferenz Investora Vetropack: Capital Market Day 17.09. Aevis: Ergebnis H1 Helvetia Baloise: Ergebnis H1 MCH: Ergebnis H1 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte August Seco: Konjunkturprognosen Herbst Raiffeisen Vorsorgebarometer 2026 Anlegerkonferenz Investora SFS: Investor Day SHL: ao GV SwissBanking: Bankiertag 2026 UBS: Ständerat berät über Bankengesetz 18.09. Huber+Suhner: Kapitalmarkttag 19.09. keine Termine 20.09. keine Termine 21.09. Addex: Ergebnis H1 Curatis: Ergebnis H1 Leonteq: aoGV 22.09. Newron: Ergebnis H1 SNB: Zahlungsbilanz BFS: Logiernächte August LLB: Eckpfeiler neue Strategie ab 2027 UBS Global Real Estate Bubble Index 2026 Finance Forum Zürich 2026 On Holding AG: Investor Day 23.09. Peach Property: Ergebnis H1 LLB: MK zu neuer Strategie ab 2027

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