16.11. Seco: BIP Q3 
       BFS: Logiernächte Oktober 
       Lugano Global Forum 

17.11. SGS: 2026 Capital Markets Event
       Swiss Re: Global economic and insurance Outlook 2027/28 
       Zurich: Investor Day 2026 

18.11. Klingelnberg: Ergebnis H1 
       UBS: Year Ahead Outlook 
       Enerprice Forum 2026
       Dormakaba: Capital Markets Day

19.11. Carlo Gavazzi: Ergebnis H1
       BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober
       BFS: Industrieproduktion im Q3
       Novartis: Meet Management 2026
       Schindler: Kapitalmarkttag

20.11. keine Termine

21.11. keine Termine

22.11. keine Termine

23.11. Addex: Ergebnis Q3
       Epic: Q3-Update
       Julius Bär: Interim Statement 10 Monate
       BFS: Logiernächte Oktober 
       Jahres-MK: CafetierSuisse 
       Nationalrats-Kommission  berät weiter über Bankengesetz

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)