17.11. SGS: 2026 Capital Markets Event Swiss Re: Global economic and insurance Outlook 2027/28 Zurich: Investor Day 2026 18.11. Klingelnberg: Ergebnis H1 UBS: Year Ahead Outlook Enerprice Forum 2026 Dormakaba: Capital Markets Day 19.11. Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober BFS: Industrieproduktion im Q3 Novartis: Meet Management 2026 Schindler: Kapitalmarkttag 20.11. keine Termine 21.11. keine Termine 22.11. keine Termine 23.11. Addex: Ergebnis Q3 Epic: Q3-Update Julius Bär: Interim Statement 10 Monate BFS: Logiernächte Oktober Jahres-MK: CafetierSuisse Nationalrats-Kommission berät weiter über Bankengesetz 24.11. EFG International: Business Update 10 Mte BFS: Parahotellerie Q3 Tui Suisse: Medien-Update
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