19.08. Elma: Ergebnis H1
       Sensirion: Ergebnis H1 
       BKW: Ergebnis H1 
       DocMorris: Ergebnis H1 
       Emmi: Ergebnis H1 
       Geberit: Ergebnis Q2 
       Implenia: Ergebnis H1 
       LLB: Ergebnis H1 
       Straumann: Ergebnis Q2 
       Sunrise: Ergebnis Q2 
       BFS: Industrieproduktion im Q2
       Tag der Nahrungsmittel-Industrie
       Stadler Rail: Präsentation neue Züge 

20.08. Asmallworld: Ergebnis H1
       BCV: Ergebnis H1 
       Zug Estates: Ergebnis H1 
       Centiel: Ergebnis H1 
       Novavest: Ergebnis H1 
       SPS: Ergebnis H1 
       BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juli
       Postfinance: Ergebnis H1
       Hypi Lenzburg: Ergebnis H1

21.08. GKB: Ergebnis H1
       Siegfried: Ergebnis H1 
       Vetropack: Ergebnis H1
       Clientis: Ergebnis H1

22.08. keine Termine

23.08. keine Termine

24.08. Allreal: Ergebnis H1 
       Metall Zug: Ergebnis H1 
       Plazza: Ergebnis H1
       BFS: Logiernächte Juli 
       Swissmem: Zahlen Tech-Industrie H1 

25.08. LUKB: Ergebnis Q2 
       Valartis: Ergebnis H1
       Cham SP: Ergebnis H1 
       Orior: Ergebnis H1 
       SMG: Ergebnis H1 
       TX Group: Ergebnis H1 
       VP Bank: Ergebnis H1 
       Arbonia: Ergebnis H1 
       BCGE: Ergebnis H1
       Epic: Ergebnis H1 
       BFS: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2025
       Molecular Partners: Ergebnis H1
       Swiss: MK Rückblick Sommerflugplan 

26.08. Raiffeisen: Ergebnis H1 
       Intershop: Ergebnis H1 
       EvoNext: Ergebnis H1
       Gurit: Ergebnis H1
       Kudelski: Ergebnis H1
       SoftwareONE: Ergebnis H1 
       Stadler Rail: Ergebnis H1 
       UBS-CFA Index August
       SBB: MK H1

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(AWP)