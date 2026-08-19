19.08. Elma: Ergebnis H1 Sensirion: Ergebnis H1 BKW: Ergebnis H1 DocMorris: Ergebnis H1 Emmi: Ergebnis H1 Geberit: Ergebnis Q2 Implenia: Ergebnis H1 LLB: Ergebnis H1 Straumann: Ergebnis Q2 Sunrise: Ergebnis Q2 BFS: Industrieproduktion im Q2 Tag der Nahrungsmittel-Industrie Stadler Rail: Präsentation neue Züge 20.08. Asmallworld: Ergebnis H1 BCV: Ergebnis H1 Zug Estates: Ergebnis H1 Centiel: Ergebnis H1 Novavest: Ergebnis H1 SPS: Ergebnis H1 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juli Postfinance: Ergebnis H1 Hypi Lenzburg: Ergebnis H1 21.08. GKB: Ergebnis H1 Siegfried: Ergebnis H1 Vetropack: Ergebnis H1 Clientis: Ergebnis H1 22.08. keine Termine 23.08. keine Termine 24.08. Allreal: Ergebnis H1 Metall Zug: Ergebnis H1 Plazza: Ergebnis H1 BFS: Logiernächte Juli Swissmem: Zahlen Tech-Industrie H1 25.08. LUKB: Ergebnis Q2 Valartis: Ergebnis H1 Cham SP: Ergebnis H1 Orior: Ergebnis H1 SMG: Ergebnis H1 TX Group: Ergebnis H1 VP Bank: Ergebnis H1 Arbonia: Ergebnis H1 BCGE: Ergebnis H1 Epic: Ergebnis H1 BFS: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2025 Molecular Partners: Ergebnis H1 Swiss: MK Rückblick Sommerflugplan 26.08. Raiffeisen: Ergebnis H1 Intershop: Ergebnis H1 EvoNext: Ergebnis H1 Gurit: Ergebnis H1 Kudelski: Ergebnis H1 SoftwareONE: Ergebnis H1 Stadler Rail: Ergebnis H1 UBS-CFA Index August SBB: MK H1

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